Количество малых предприятий в Казахстане увеличилось

БАКУ /Trend/ - Количество малых активных предприятий в Казахстане по итогам июня достигло 147 тысяч, что на 2,1 процента больше, чем в мае, и сразу на 8,9 процента - чем год назад. Об этом сообщают в понедельник казахские СМИ.

При этом количество стартапов или новых малых компаний выросло до 46 тысяч, что на 23,6 превышает показатели прошлого года.

Отмечается, что самый серьезный годовой рост зафиксирован в Астане - сразу на 47,1 процента, до 23,9 тысячи компаний, что составляет 16,3 процента от общего числа по Казахстану.

Малые компании также активно ведут бизнес в Алматы (22,4 процента, 32,9 тысячи, +5,7 процента за год) и Карагандинской области (7,1 процента, 10,4 тысячи).

По сферам деятельности наибольшее количество малых предприятий сконцентрировано в сфере торговли (35,1 тысячи), образования (14,7 тысячи) и строительства (13,7 тысячи).

Наибольший рост по количеству компаний зафиксирован в сфере торговли (сразу на 3,6 тысячи за год), а также профессиональной, научной и технической деятельности (+ 1,1 тысячи за год, до 10,9 тысячи компаний).

Число стартапов (новых малых компаний) выросло сразу на 2,6 процента за месяц и на 23,6 процента - за год, до 46 тысяч.

Наибольшее количество новых малых предприятий находится в финансовом центре, Алматы - сразу 14,2 тысячи, увеличение - 17,2 процента за год.

Среди отраслей наибольшее число новых малых компаний (сразу 34,9 процента) также приходится на сферу торговли. Заметный приток малого бизнеса в строительстве (11,1 процента) и научно-технической деятельности (4,9 процента).

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