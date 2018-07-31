В Казахстане сошли с рельсов вагоны грузового поезда

31 июля 2018 11:44 (UTC+04:00)

Несколько вагонов грузового поезда во вторник сошли с рельсов в Жамбылской области на юге Казахстана, пострадавших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу АО "КТЖ – грузовые перевозки".

"Тридцать первого июля 2018 года в 8 часов 5 минут при следовании грузового поезда №2009 на участке Мойынты – Шыганак, перегона Кашкентениз – Жастар произошёл сход грузовых вагонов… Пострадавших нет", — говорится в сообщении железнодорожной компании.

Предварительной причиной аварии назван излом боковой рамы одного из вагонов, собственником которого является ТОО "Исткомтранс". В ликвидации последствий аварии задействованы восстановительные поезда со станций Шу и Сарышаган. Задержано движение пяти пассажирских поездов.

"Ориентировочное время открытия движения 18 часов 00 минут астанинского времени. В установленном законодательством порядке весь нанесённый ущерб будет предъявлен собственнику грузового вагона", — отмечается в пресс-релизе.

Для расследования причин аварии в АО "Казахстан темир жолы" (Железная дорога Казахстана) создана специальная комиссия.

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