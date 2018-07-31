На границе с Казахстаном в Кыргызстане третьи сутки горит сухостой

Горение сухотравья на горе Алмалуу в Таласской области Кыргызстана, на приграничной с Казахстаном территории, произошло 28 июля. В течение трех суток сотрудники МЧС борются с огнем, но возгорания происходят вновь, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Почти сутки понадобились сотрудникам министерства по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана на тушение загоревшейся сухой травы, сообщение о пожаре поступило 28 июля.

В МЧС республики рассказали, что очаг был полностью ликвидирован. Но уже 30 июля в том же районе огонь вспыхнул вновь. В результате полностью выгорели почти полторы тысячи гектаров. На этот раз противопожарной службе вновь удалось справиться со стихией. И опять не на долго.

Третье возгорание произошло в тот же день, ближе к вечеру. Через несколько часов, после наступления темноты, сотрудники МЧС были вынуждены приостановить работу по ликвидации пожара, но уже ранним утром вновь приступили к тушению. По предварительным данным, сухотравье сгорело на 100 гектарах. Сейчас работы, в которых задействованы более 30 человек, продолжаются.

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