В Казахстане объем займов в сферу АПК сократился

В Казахстане объем займов в сферу агропромышленного комплекса (АПК) сократился на 13 процентов за год. Об этом пишет в среду Finprom.kz.

При этом объем просроченных займов составил 16 процентов от общего объема выданных этому сектору кредитов.

На конец мая этого года объем кредитов в АПК страны составил 632,3 миллиарда тенге. Это немногим больше, чем месяцем ранее (+0,5 процента), однако в сравнении с маем прошлого года это сразу на 13 процентов меньше.

В отрицательной зоне и кредитование животноводства и растениеводства (-13,1 процента за год), и займы в сферу рыболовства (-17,1 процента за год). В плюсе только кредитование лесного хозяйства - сразу в 2,2 раза за год (0,1 процента от займов АПК).

Доля АПК от ссудного портфеля банков второго уровня составила по итогам мая всего пять процентов. Для сравнения, в мае прошлого года этот показатель достигал 5,8 процента.

Уточняается, что 358,1 миллиарда тенге кредитов АПК приходится на Астану (минус 13 процентов за год) и 136,3 миллиарда тенге - на Алматы (сразу минус 31,5 процента за год).

Объем просроченной задолженности достиг 100,5 миллиарда тенге, это на 14,4 процента больше, чем годом ранее и составляет сразу 15,9 процента от портфеля против 12,1 процента год назад.

Наихудшие показатели зафиксированы в сфере лесного хозяйства - здесь доля просрочки от портфеля составляет уже 36,4 процента. Впрочем, годом ранее этот показатель достигал 78,1 процента.

Официальный курс на 1 августа составил 346.7 KTZ/USD

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