В Западно-Казахстанской области досрочно завершена капитальная реконструкция моста

БАКУ /Trend/ - В городе Уральск Западно-Казахстанской области завершилась капитальная реконструкция моста в районе Депо.

Как говорится в сообщении, размещенном на сайте областного акимата, об этом сказал аким области Алтай Кульгинов в ходе прямого эфира на телеканале «ТДК-42».

Работы завершились с опережением графика. Они стартовали 1 марта 2017 года и должны были завершиться лишь весной 2019 года.

Мост будет сдан в эксплуатацию 7 сентября по случаю праздника – Дня города.

Ранее ширина стратегического объекта составляла 11 метров при двухполосном движении.

Новый мост будет иметь ширину 19 метров. Количество полос для движения автотранспорта увеличится с двух до четырех. Также предусмотрен двусторонний пешеходный тротуар шириной 1,5 метра.

На сегодня полностью завершены работы по монтажу всех 130 балок. Длина моста составляет 536 метров.

Отметим, что работы были профинансированы компанией «КПО б.в.». Существующий мост был построен в 1965 году и ранее не ремонтировался.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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