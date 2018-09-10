Глава Астаны возглавил администрацию президента Казахстана

10 сентября 2018 17:50 (UTC+04:00)

Президент Казахстана Нурсултан Назрабаев подписал указ о назначении акима (мэра) Астаны Асета Исекешева руководителем администрации президента (АП). Об этом сообщает в понедельник пресс-служба главы госудрства.

"Назначить Исекешева Асета Орентаевича руководителем администрации президента Республики Казахстан, освободив от должности акима города Астана", — говорится в тексте документа.

Другим указом президент Нурсултан Назарбаев освободил от должности главы АП Адильбека Джаксыбекова в связи с достижением пенсионного возраста.

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