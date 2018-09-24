Почти 14 млн тонн зерна намолочено в Казахстане

24 сентября 2018 13:46 (UTC+04:00)

В Казахстане по состоянию на 24 сентября было намолочено 13 млн 950,3 тонн зерна, передает МИА «Казинформ».

По информации Министерства сельского хозяйства РК, на отчетную дату сельхозпроизводителями было убрано 10 млн 838,2 га, или 72,1% от общей уборочной площади регионов. Средняя урожайность составила 12,9 центнера с га.

На аналогичную дату 2017 года было убрано 14 млн 466,3 га или 94,4% от общей уборочной площади областей РК, было намолочено 19 млн 357,1 тонн зерна. Средняя урожайность составляла 13,4 центнеров с га.

В Казахстане в 2018 году территория уборочных площадей составляет 15 млн 027,9 га, в 2017 году она располагалась на 15 млн 318,6 га. При этом в ходе посевной кампании в этом году было засеяна территория общей площадью 15 млн 122,6 на, в прошлом году - 15 млн 411,6 га.

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