Основателя Wikipedia хотят пригласить в Казахстан для работы с молодежью

Генеральный директор сети образовательных центров Rocket Study Арслан Даримов в рамках молодежного фестиваля Rockfest поделился планами по расширению проекта, передает в субботу "Казинформ".

"Аппетит приходит во время еды, и наши амбиции растут. И в будущем мы хотим собрать большое количество спикеров-практиков, и сделать проект уже не астанинского, а республиканского масштаба. Чтобы, как минимум мы дошли до 16 областей, и дойти в итоге до глубинок нашей страны. Все это соответствует и политике Президента, и программной статье "Рухани жангыру". Возможно, есть в этом какие-то риски, но я пока не вижу каких-либо негативных последствий от такой деятельности", - сказал Арслан Даримов перед началом фестиваля.

По его словам, организаторы не намерены останавливаться на республиканских масштабах и хотят сделать фестиваль международным. Причем, приглашать туда хотят спикеров с действительно громкими именами.

"Мы собираемся организовывать в Астане международный форум, который направлен на tech, медиакоммуникации. Мы хотим пригласить действительно именитых спикеров, в частности, основателя Wikipedia (Джимми Уэйлс) и других людей подобного масштаба, которые приедут из-за рубежа, привезут свой опыт и поделятся им с 16-17летними ребятами. Только представьте, рядовой школьник сможет прийти и абсолютно бесплатно послушать непосредственно основателей масштабнейших проектов", - рассказал спикер.

Что касается молодежного фестиваля Rockfest, который сегодня проходит в Астане, он отметил, что мероприятие в первую очередь на активную и прогрессивную молодежь.

"Основная задача фестиваля - объединить ребят, которые только недавно нашли свой путь и добились хороших результатов в медиакоммуникациях, в IТ-направлениях, в блоггинге, в бизнесе. К примеру, сюда пришли спикеры из абсолютно разных сфер - медиакоммуникации, политика, бизнес. В их задачу входит не только поделиться своим опытом, но и показать практическую сторону своего опыта. И в этих целях мы собрали именно тех, кто реально добился каких-то практических результатов в своей деятельности", - заключил он.

Напомним, в Астане сегодня стартовал фестиваль Rockfest, в рамках которого известные предприниматели поделятся с молодежью практического стороной своего успешного опыта.

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