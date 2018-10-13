Казахстанские специалисты проводят обследование мест падения обломков ракеты "Союз"

Казахстанские специалисты проводят экологическое обследование мест падения обломков аварийной ракеты "Союз-ФГ" в Карагандинской области республики. Об этом говорится в сообщении Научно-исследовательского центра "Гарыш - Экология" министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана, размещенном на сайте ведомства, передает в субботу ТАСС.

"Четыре боковых блока первой ступени ракеты-носителя "Союз-ФГ" штатно приземлились в Улытауском районе Карагандинской области. Сотрудниками предприятия, ранее командированными для экологического сопровождения пуска, проводятся работы по экологическому обследованию мест падения боковых блоков - определению географических координат мест падений, отбору проб почвы, инструментальным измерениям атмосферного воздуха для анализа на содержание компонентов ракетного топлива", - отмечается в сообщении.

Экологический мониторинг пройдет и там, где обнаружены первая, вторая, третья ступени, а также двигательная установка системы аварийного спасения ракеты - в 40 км от села Талап Улытауского района Карагандинской области. "После полного освобождения территории от частей ракеты, к своей работе - отбору проб почвы, воздуха - приступят специалисты РГП "Научно-исследовательский центр "Гарыш Экология" Аэрокосмического комитета Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана. Причем работы на полях падения первой ступени будут вестись в штатном режиме, территория падения второй и третьей ступени ракеты-носителя считается уже аварийной", - говорится в сообщении агентства.

Отмечено, что "работа российских и казахстанских специалистов на аварийном участке ведется в сложных погодных условиях" - ночью в этом регионе резко похолодало, шел дождь со снегом.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" стартовала в 11:40 мск четверга с первой стартовой площадки Байконура ("Гагаринский старт"). На борту корабля, направлявшегося к МКС, находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин (командир "Союза МС-10") и астронавт NASA Ник Хейг. Во время полета ракеты "Союз" произошла авария носителя, после чего экипаж перешел в режим баллистического спуска и благополучно приземлился в степи Казахстана, состояние космонавтов не вызывает опасений. Это первое за 35 лет чрезвычайное происшествие с носителями такого типа.

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