Казахстанский тенге подешевел к доллару

БАКУ /Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 21 декабря 2018 года составил 371,43 тенге, передает Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

Таким образом, национальная валюта Казахстана подешевела к доллару на 0,45 тенге по сравнению с утренней сессией 20 декабря (370,98 тенге за доллар США).

На торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 370,90 тенге за доллар США, максимальный — 372 тенге, а курс закрытия составил 371,22 тенге за доллар.

Объем торгов по доллару составил 221, 900 миллиона долларов, а число сделок по операциям с валютой — 330.

Официальный курс Национального банка на 21 декабря составляет 370,76 тенге за доллар. В обменных пунктах Астаны и Алматы максимальный курс продажи американской валюты составляет 374,5 тенге.

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