Казахстанский тенге подешевел к доллару

14 января 2019 10:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 14 января 2019 года составил 377,04 тенге, передает Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

Таким образом, национальная валюта Казахстана подешевела к доллару на 1,38 тенге по сравнению с утренней сессией 11 января (375,66 тенге за доллар США).

На торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 376,30 тенге за доллар США, максимальный — 377,50 тенге, а курс закрытия составил 377,50 тенге за доллар.

Объем торгов по доллару составил 18, 400 миллиона долларов, а число сделок по операциям с валютой — 49.

Официальный курс Национального банка Казахстана на 14 января составляет 376,06 тенге за доллар. В обменных пунктах Астаны и Алматы максимальный курс продажи американской валюты составляет 379,2 тенге.

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