Назарбаев назначил главу своей канцелярии

Нурсултан Назарбаев, подписавший во вторник указ о прекращении с 20 марта полномочий президента Казахстана, назначил Махмуда Касымбекова руководителем своей канцелярии, на должность помощника назначен Абай Бисембаев, сообщила пресс-служба президента, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Назарбаев занимал пост президента почти 29 лет – с 24 апреля 1990 года, когда он был избран президентом тогда еще Казахской СССР. В декабре 1991 его выбрали главой уже независимого государства. Ранее пять лет работал председателем совета министров республики, затем, с 1989 по 1991, был первым секретарем компартии Казахстана.

"Назначить Касымбекова Махмуда Базаркуловича руководителем канцелярии первого президента Республики Казахстан - Елбасы (титул Назарбаева "Лидер нации")", - говорится в опубликованном решении первого президента. Касымбеков ранее занимал должность начальника канцелярии президента.

Кроме того, бывший управляющий делами президента Казахстана Абай Бисембаев назначен помощником первого президента - первым заместителем управляющего делами президента.

Согласно закону "О первом президенте Республики Казахстан - Лидере нации", Назарбаеву, обладающему этим статусом, в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право: обращаться к народу Казахстана, государственным органам и должностным лицам с инициативами по важнейшим вопросам государственного строительства, внутренней и внешней политики и безопасности страны, которые подлежат обязательному рассмотрению соответствующими государственными органами и должностными лицами.

Кроме того, первый президент, имеет право выступать перед парламентом и его палатами, на заседаниях правительства при обсуждении важных для страны вопросов; возглавлять Ассамблею народа Казахстана; возглавлять совет безопасности; входить в состав Конституционного совета Республики Казахстан. В соответствии с законом, разрабатываемые инициативы по основным направлениям внутренней и внешней политики государства согласовываются с первым президентом - Лидером нации.

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