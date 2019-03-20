Что известно о новом спикере сената Казахстана Дариге Назарбаевой

20 марта 2019 14:03 (UTC+04:00)

Дарига Назарбаева решением депутатов сената избрана председателем верхней палаты парламента Казахстана, передает Trend со ссылкой на Sputnik Казахстан.

Ранее она занимала пост главы комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената.

Дарига Назарбаева родилась 7 мая 1963 года в Темиртау Карагандинской области. Является старшей дочерью первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Окончила Московский государственный университет имени Ломоносова, Казахский государственный университет имени Кирова.
По специальности - преподаватель истории и обществоведения, является доктором политических наук, кандидатом исторических наук.

Награждена орденами "Парасат", "Барыс" II степени, литературы и искусства Франции, медалью партии "Нур Отан" "Белсенді қызметі үшін" ("За отличную службу"), медалью Конституционного совета Казахстана "Конституциялық заңдылықты нығайтуға қосқан үлесі үшін" ("За вклад в развитие Конституционного законодательства") и юбилейными медалями.

В разные годы занимала пост заместителя председателя мажилиса Казахстана. 15 сентября 2016 года назначена депутатом сената парламента указом главы государства.

Имеет троих детей. Старший сын Нурали Алиев родился в 1985 году, спустя пять лет на свет появился Айсултан Назарбаев (1990), еще через пять - дочь Венера (1995).

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