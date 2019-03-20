Что известно о новом спикере сената Казахстана Дариге Назарбаевой

Дарига Назарбаева решением депутатов сената избрана председателем верхней палаты парламента Казахстана, передает Trend со ссылкой на Sputnik Казахстан.

Ранее она занимала пост главы комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената.

Дарига Назарбаева родилась 7 мая 1963 года в Темиртау Карагандинской области. Является старшей дочерью первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Окончила Московский государственный университет имени Ломоносова, Казахский государственный университет имени Кирова.

По специальности - преподаватель истории и обществоведения, является доктором политических наук, кандидатом исторических наук.

Награждена орденами "Парасат", "Барыс" II степени, литературы и искусства Франции, медалью партии "Нур Отан" "Белсенді қызметі үшін" ("За отличную службу"), медалью Конституционного совета Казахстана "Конституциялық заңдылықты нығайтуға қосқан үлесі үшін" ("За вклад в развитие Конституционного законодательства") и юбилейными медалями.

В разные годы занимала пост заместителя председателя мажилиса Казахстана. 15 сентября 2016 года назначена депутатом сената парламента указом главы государства.

Имеет троих детей. Старший сын Нурали Алиев родился в 1985 году, спустя пять лет на свет появился Айсултан Назарбаев (1990), еще через пять - дочь Венера (1995).

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