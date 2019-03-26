Число пострадавших при столкновении автобусов в Нур-Султане достигло 27

Число пострадавших при столкновении автобусов в столице Казахстана достигло 27, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба мэрии Нур-Султана. Об этом пишет РИА Новости.

Во вторник в столице Казахстана на перекрестке столкнулись два автобуса. По инерции были задеты еще один автобус, машина скорой помощи и несколько легковых автомобилей. Погибли 66-летний водитель и 26-летняя пассажирка пригородного автобуса.