Землетрясение произошло на границе Казахстана и Китая

10 мая 2019 08:14 (UTC+04:00)

В 356 км к северо-востоку от города Алматы, на границе Казахстана и Китая, произошло землетрясение.

Об этом, как сообщает Trend, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сеть сейсмических станций Сейсмологической опытно-методической экспедиции Комитета науки министерства образования и науки Казахстана.

«Землетрясение зарегистрировано 10 мая в 01 час 15 минут 54 секунды Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения - 11.0. Магнитуда - 5.2», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

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