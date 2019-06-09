Президентские выборы завершились на всей территории Казахстана (Обновлено)

Голосование граждан на внеочередных выборах президента Казахстана завершилось на всей территории Казахстана, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В 21.00 по времени Нур-Султана (19.00 GMT+4) закрылись для голосования избирательные участки в четырех западных регионах – Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской и Мангистауской областях. Голосование на основной части республики завершилось на час раньше - в 20.00 по времени столицы Казахстана (18.00 GMT+4).

Явка на выборах в целом в Казахстане к 18.00 (GMT+4) составила 77%, сообщили в ЦИК республики. При этом в 2015 году итоговая явка избирателей составила 95,22%.

18:24 (GMT+4) В воскресенье в 20:00 часов по времени Нур-Султана в Казахстане завершилось голосование на внеочередных выборах президента в 12 регионах страны, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

Голосование завершилось в 12 из 17 регионах страны - в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкенте, в Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях.

Голосование на избирательных участках в 5 других регионах - Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областях - завершится через час в 21:00 часов по времени Нур-Султана (в 20:00 по местному (западноказахстанскому) времени).

Напомним, в Казахстане в день внеочередных выборов Президента РК голосование на избирательных участках пройдет с 07:00 до 20:00 по местному времени. На территории Казахстана и за ее пределами образованы 9 968 избирательных участков.

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