В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Алма-Атинской области Казахстана на юго-востоке страны, сведений о пострадавших и разрушениях не поступало, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета по ЧС МВД республики Нурсултан Нурахметов, передает Trend.

По его информации, подземные толчки были зафиксированы в 5.07 воскресенья, эпицентр расположен в 145 километрах на северо-восток от Алма-Аты.

"Энергетический класс землетрясения – 12,8. Магнитуда MPV – 5,4. Глубина (залегания очага – ред.) - пять километров", - сообщил представитель комитета.

По данным ведомства, в городе Жаркент подземные толчки ощущались силой 5 баллов по шкале МSК-64, в Талдыкоргане и поселке Саты - силой 2-3 балла.

"По состоянию на 7.00 сведений о пострадавших и разрушений не поступало. В департаменте по ЧС области и городе Жаркент созданы оперативные штабы, открыт телефон "Горячей линии", - сказал Нурахметов.

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