Международный аэропорт в столице Казахстана приостанавливает прием воздушных судов

12 сентября 2019 11:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев в Казахстане объявляет о временном закрытии взлетно-посадочной полосы, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Взлетно-посадочная полоса закрывается на плановый текущий ремонт с 13 по 30 сентября. Исключением являются 23 и 24 сентября.

В сообщении отмечается, что о введенных ограничениях проинформированы все заинтересованные авиакомпании и эксплуатанты воздушных судов.

Аэропорт был основан в 1931 году. На данный момент обладает возможностью обслуживания всех типов воздушных судов без ограничения в любую погоду, ежесуточно встречает и отправляет до 200 рейсов, ежемесячно - более 2 000 рейсов на вылет.

Из аэропорта Нурсултан Назарбаев выполняют регулярные рейсы шесть отечественных и 14 иностранных авиакомпаний, по 18 внутренним и 35 международным направлениям.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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