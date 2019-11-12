Назарбаев призвал создать альянс лидеров, выступающих за безъядерный мир

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призывает мировую общественность объединить усилия для продвижения повестки ядерного разоружения и нераспространения, в связи с чем предлагает создать глобальный альянс лидеров за безъядерный мир.

Об этом Назарбаев заявил, выступая во вторник на V заседании "Астана клуба" - международной дискуссионной площадки в формате политического форума, объединяющего ведущих мировых экспертов, политиков и дипломатов, передает передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Первый президент Казахстана отметил, что в прошлом он отмечал необходимость формирования географии устойчивого мира. По его мнению, эта задача приобретает особую актуальность с учётом размывания основ международной системы нераспространения оружия массового уничтожения, а также обострения ситуации вокруг ядерной программы Ирана и КНДР.

"Мы видим, что в мире растёт запрос на создание авторитетной глобальной платформы для продвижения повестки ядерного разоружения и нераспространения. С учётом этого считаю необходимым инициировать создание глобального альянса лидеров за безъядерный мир. Ведущие мировые учёные, авторитетные политики, дипломаты могли бы объединить свои усилия в деле нераспространения ядерного оружия", - отметил Назарбаев, предложив обсудить эту инициативу в ходе заседания клуба.

Он также выразил уверенность в том, что особое внимание мирового сообщества должно быть уделено скорейшему вступлению в силу Договора о запрещении ядерного оружия и Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

"Пользуясь случаем, хотел бы вновь выступить с предложением возобновить практику проведения глобальных саммитов по ядерной безопасности каждые два года. Казахстан готов принять один из таких саммитов в своей столице. И Казахстан имеет на это моральное право перед всем миром", - подчеркнул первый президент страны.

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