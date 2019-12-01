Борец Садулаев дисквалифицирован на четыре месяца за нарушение экипировки на ЧМ

Олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован на четыре месяца за нарушение правил, регламентирующих экипировку спортсменов, во время церемонии награждения на чемпионате мира, который прошел в сентябре в Нур-Султане. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На чемпионате мира в Казахстане Садулаев одержал победу и стал четырехкратным победителем мировых первенств. На церемонию награждения 23-летний россиянин вышел в футболке с изображением имама Шамиля. По правилам Объединенного мира борьбы (UWW) на церемонию можно выходить только в экипировке национальной команды.

Садулаев является чемпионом Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. На чемпионатах Европы на его счету три победы.

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