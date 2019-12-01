Борец Садулаев дисквалифицирован на четыре месяца за нарушение экипировки на ЧМ

1 декабря 2019 20:27 (UTC+04:00)

Олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован на четыре месяца за нарушение правил, регламентирующих экипировку спортсменов, во время церемонии награждения на чемпионате мира, который прошел в сентябре в Нур-Султане. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На чемпионате мира в Казахстане Садулаев одержал победу и стал четырехкратным победителем мировых первенств. На церемонию награждения 23-летний россиянин вышел в футболке с изображением имама Шамиля. По правилам Объединенного мира борьбы (UWW) на церемонию можно выходить только в экипировке национальной команды.

Садулаев является чемпионом Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. На чемпионатах Европы на его счету три победы.

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