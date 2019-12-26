Президент Казахстана ратифицировал изменения в договоре аренды комплекса «Байконур»

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении изменений в договор аренды комплекса «Байконур», сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

Согласно сообщению пресс-службы, текст закона публикуется в печати.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор аренды комплекса «Байконур» между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации от 10 декабря 1994 года»», - говорится в сообщении.

Напомним, 12 декабря 2019 года, Сенат Казахстана ратифицировал протокол о внесении изменений в договор аренды комплекса Байконур.

Как тогда отмечалось, решение, принятое во время пленарного заседания сената, предполагает возвращение Казахстану 11,6 тысячи гектаров земли, находящихся в пользовании у России.

Также сообщалось, что речь идет о выводе из аренды четырех участков на территории Кызылординской области.

Как рассказали Trend в «Роскосмос», ратифицированный Сенатом межправительственный протокол был подписан девятого ноября 2017 года в соответствии с договоренностями, достигнутыми на третьем заседании Российско-Казахстанской межправительственной комиссии по комплексу «Байконур», и его ратификации с российской стороны не требуется.

Напомним, Казахстанский Байконур является административным и жилым центром крупного космодрома Байконур. Город Байконур и космодром Байконур вместе образуют комплекс «Байконур», арендованный Россией у Казахстана до 2050 года.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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