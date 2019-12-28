Деятельность Bek Air приостановлена как минимум до 10 января

28 декабря 2019 13:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Действующий сертификат эксплуатанта Bek Air, чей пассажирский самолет потерпел крушение утром 27 декабря 2019 года, приостановлен как минимум до 10 января, сказал руководитель авиационной администрации Казахстана Питер Гриффитс, сообщает в субботу Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

По его словам, должна быть выполнена работа по расследованию, к которой будут привлечены зарубежные специалисты, в том числе из Англии и США.

"Наше решение будет основываться на их отчете", - сказал Гриффитс.

Он уточнил, что по времени это займет как минимум 14-20 дней.

По словам Гриффитса, действующий сертификат эксплуатанта был выдан Bek Air 12 ноября 2019 года.

«Его действие приостановлено с 27 декабря до представления дальнейших указаний. Всего в эксплуатации находятся девять Fokker 100. Дата выпуска рухнувшего судна - 8 апреля 1996 года. Сертификат летной годности был предоставлен 22 мая 2019 года, срок действия – до 21 мая 2020 года», - сказал он.

Напомним, что утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, совершавший рейс по маршруту Алматы – Нур-Султан, потерпел крушение через 20 минут после вылета из международного аэропорта Алматы.

На момент взлета самолета в Алматы на борту судна находились 98 человек, в том числе девять детей, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 12 человек, госпитализированы 53 человека.

Вследствие крушения самолета в Казахстане приостановлены деятельность авиакомпании Bek Air, а также использование самолетов типа Fokker-100.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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