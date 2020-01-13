БАКУ/Trend/ - Посольства Казахстана в США и России запустили телеграм-боты, призванные отвечать на основные вопросы о работе и услугах консульского отдела, заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Казахстана.

Телеграм-бот носит разъяснительный характер, то есть содержит основную информацию о консульских услугах. В боте предусмотрен алгоритм распознавания текста. Также, с помощью бота можно мониторить этап рассмотрения заявления. Чтобы воспользоваться услугами бота, нужно быть зарегистрированным пользователем "Телеграм".

Отметим, Посольство Республики Казахстан в Российской Федерации и Посольство Российской Федерации в Республике Казахстан были открыты в 1992 году.

В свою очередь, посольство США в Республике Казахстан открыто 15 сентября 1992 года, а посольство Республики Казахстан в США открыто 30 октября 1992 года.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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