В Казахстане вырастет цена на железнодорожные билеты
С пятого марта в Казахстане вырастет цена на железнодорожные билеты. Об этом, как передает Trend со ссылкой на «Казинформ», сообщает официальный сайт АО «Пассажирские перевозки».
"На основании письма Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 24 февраля 2020 года №27-27-9/559 согласовано повышение тарифов на 7% с 5 марта 2020 года на все поезда формирования АО «Пассажирские перевозки», курсирующих по социально значимым межобластным сообщениям», - говорится в сообщении.
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