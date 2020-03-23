В Казахстане ТРЦ продолжать работу несмотря на режим ЧП

БАКУ/ Trend/ - Министерство торговли и интеграции и министерство здравоохранения Казахстана внесли изменения в рекомендации по работе объектов торговли на период действия чрезвычайного положения в Казахстане, передает в понедельник Trend со ссылкой на министерство торговли и интеграции Казахстана.

Согласно изменениям, крупные торговые объекты (торгово-развлекательные центры, торговые центры, гипермаркеты, торговые дома, продовольственные рынки) площадью не менее двух тысяч квадратных метров ограничивают время работы с 10:00 (по местному времени) до 18:00 и работают с усилением санитарных и дезинфекционных мер, с полным выполнением функций.

При этом находящиеся в них объекты, реализующие продукты питания, лекарственные средства и непродовольственные товары, работают в обычном режиме с усилением санитарных и дезинфекционных мер.

В свою очередь, непродовольственные рынки ограничивают время работы с 11:00 часов до 17:00 часов и работают с усилением санитарных и дезинфекционных мер. Минимаркеты, магазины у дома работают в обычном режиме с усилением санитарных и дезинфекционных мер.

Объекты общественного питания работают с ограничением деятельности:

- расположенные на территории торговых объектов могут осуществлять деятельность исключительно посредством доставки товара до потребителя;

- расположенные вне территории торговых объектов ограничивают время работы до 22.00 часов, а число посетителей – не более 50 человек одновременно.

Данные рекомендации распространяются на всю территорию Казахстана.

«Однако по решению акимов соответствующих территорий и постановлению Главного государственного санитарного врача соответствующей территории с учетом эпидемиологической ситуации по заболеваемости и распространению коронавирусной инфекции могут приниматься дополнительные ограничительные мероприятия, вплоть до приостановления деятельности объектов», - говорится в сообщении.

Напомним, что в Казахстане, постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.

Отметим также, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года, в городах Нур-Султан и Алматы вводится режим карантина.

Согласно последним данным, общее число случаев инфицирования коронавирусом в Казахстане достигло 61 человек.

(Автор: Наргиз Садыхова)