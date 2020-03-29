Пять городов Казахстана закроют на карантин из-за угрозы коронавируса
БАКУ /Trend/ - Пять городов Карагандинской области Казахстана закроют на карантин, сказал руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг области Канат Аскаров, передает в воскресенье Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.
По словам Аскарова, это города Караганда, Сарань, Шахтинск, Абай и Темиртау.
Он отметил, что карантин будет введен в 00:00 (GMT +6) 30 марта 2020 года.
«Кроме того, будет направлено ходатайство в госкомиссию по закрытию авто- и железнодорожного вокзалов, аэропорта, без ограничения спецрейсов. Также будем ходатайствовать об ограничении общественного транспорта и обеспечении полного оцепления карантинной зоны», - добавил он.
Отметим, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года, в городах Нур-Султан и Алматы был введен режим карантина.
Напомним, что в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.
Согласно последний данным, в Карагандинской области зафиксировано семь случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы. Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан.
Ниже приведена таблица в связи со случаями заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане:
|
Всего заболели
|
Всего выздоровели
|
Всего скончались
|
Нур-Султан
|
162
|
13
|
Алматы
|
67
|
5
|
Шымкент
|
2
|
Акмолинская область
|
6
|
1
|
Актюбинская область
|
1
|
Алматинская область
|
4
|
Атырауская область
|
6
|
ВКО
|
2
|
Жамбылская область
|
3
|
ЗКО
|
Карагандинская область
|
7
|
Костанайская область
|
Кызылординская область
|
2
|
Мангистауская область
|
1
|
Павлодарская область
|
1
|
СКО
|
1
|
Туркестанская область
|
ИТОГО
|
265
|
18
|
1
(Автор: Наргиз Садыхова)