Назначен депутат Сената парламента Казахстана
БАКУ/Trend/ - Маулен Ашимбаев назначен депутатом Сената парламента Казахстана, передает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.
Соответствующий приказ президента Касыма-Жомарта Токаева был опубликован сегодня - четвертого мая 2020 года.
Ранее Ашимбаев занимал должность первого заместителя руководителя Администрации президента Казахстана.
Напомним, второго мая 2020 года согласно указу Токаева Дарига Назарбаева была освобождена от должности депутата Сената парламента Казахстана.
(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)
Твиттер: @nargiz_sadikh
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