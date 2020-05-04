В Казахстане число случаев заражения коронавирусом превысило 4 тысячи
БАКУ /Trend/ - В Казахстане зарегистрированы еще 40 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает в понедельник Trend со ссылкой на данные министерства здравоохранения Казахстана.
Таким, образом общее число зараженных коронавирусом в Казахстане составило 4 208 человек. Из их числа выздоровели 1 107, скончались 27 человек.
Таблица по статистике заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане:
|
Всего заболели
|
Всего выздоровели
|
Всего скончались
|
Нур-Султан
|
701
|
281
|
3
|
Алматы
|
1 317
|
176
|
8
|
Шымкент
|
213
|
49
|
5
|
Акмолинская область
|
101
|
78
|
4
|
Актюбинская область
|
160
|
16
|
Алматинская область
|
156
|
28
|
Атырауская область
|
184
|
76
|
ВКО
|
29
|
8
|
1
|
Жамбылская область
|
154
|
48
|
ЗКО
|
193
|
31
|
Карагандинская область
|
159
|
73
|
2
|
Костанайская область
|
50
|
6
|
1
|
Кызылординская область
|
214
|
138
|
Мангистауская область
|
74
|
9
|
1
|
Павлодарская область
|
150
|
11
|
1
|
СКО
|
30
|
27
|
Туркестанская область
|
143
|
52
|
1
|
ИТОГО
|
4028
|
1107
|
27
Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы. Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан.
(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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