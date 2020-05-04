В Казахстане число случаев заражения коронавирусом превысило 4 тысячи

БАКУ /Trend/ - В Казахстане зарегистрированы еще 40 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает в понедельник Trend со ссылкой на данные министерства здравоохранения Казахстана.

Таким, образом общее число зараженных коронавирусом в Казахстане составило 4 208 человек. Из их числа выздоровели 1 107, скончались 27 человек.

Таблица по статистике заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане:

Всего заболели Всего выздоровели Всего скончались Нур-Султан 701 281 3 Алматы 1 317 176 8 Шымкент 213 49 5 Акмолинская область 101 78 4 Актюбинская область 160 16 Алматинская область 156 28 Атырауская область 184 76 ВКО 29 8 1 Жамбылская область 154 48 ЗКО 193 31 Карагандинская область 159 73 2 Костанайская область 50 6 1 Кызылординская область 214 138 Мангистауская область 74 9 1 Павлодарская область 150 11 1 СКО 30 27 Туркестанская область 143 52 1 ИТОГО 4028 1107 27

Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы. Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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