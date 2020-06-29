Поставки японских автомобилей в Казахстан снизились на 40%

Экспорт Казахстана в Японию вырос более чем в два раза из-за поставок нефти, но импорт сократился почти на 30%. LS показывает, какие товары две страны продают друг другу, передает Trend.

За четыре месяца 2020 года поставки Казахстана в Японию достигли $411,7 млн, увеличившись в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Страна восходящего солнца закупила нефть на $307 млн, хотя в январе-апреле 2019 года не приобретала данное сырье у Казахстана.

Помимо черного золота, в Японию были поставлены ферросплавы, тантал, фосфор и отходы драгоценных металлов.

В свою очередь импорт снизился почти на 30% до $157 млн. Несмотря на то, что объем оказался меньше экспорта, перечень товаров является более разнообразным. Так, в Казахстан были проданы легковые автомобили, запчасти, трубы, бульдозеры, медицинское оборудование и изделия из резины.