За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 492 заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 492 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 2,3%, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
В разрезе регионов: город Алматы - 59 (1,6%), город Нур-Султан - 57 (1,5%), Восточно-Казахстанская область - 51 (6,9%), Карагандинская область - 49 (2,2%), город Шымкент - 38 (2,4%), Актюбинская область - 34 (4,1%), Западно-Казахстанская область - 31 (2,2%), Павлодарская область - 31 (4,4%), Костанайская область - 27 (5,7%), Атырауская область - 23 (1,4%), Северо-Казахстанская область - 22 (5,8%), Алматинская область - 19 (2,7%), Туркестанская область - 14 (1,7%), Кызылординская область - 11 (1,7%), Акмолинская область - 10 (2,1%), Жамбылская область - 10 (1,5%), Мангистауская область - 6 (1,3%).
Всего в стране выявлено 21 819 заболевших.
Также за 29 июня 2020 года зарегистрированы 1 003 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику. Общее число бессимптомных носителей коронавирусной инфекции в Казахстане – 17 642.