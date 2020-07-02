Президент Казахстана подписал изменения в Налоговом кодексе
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс). Как передает Trend, об этом сообщает Казинформ со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Текст Закона публикуется в печати.
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