30% строительных работ выполнено за полгода на дорогах Казахстана

За шесть месяцев этого года на дорогах страны выполнено порядка 30% строительных работ. Об этом передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«В этом году планируется открытие движения на обновлённых 2,6 тысячи км автодорог республиканского значения. Этот показатель по сравнению с прошлым годом выше в 4 раза. Сегодня ведутся полномасштабные работы, дорожники выполнили 30% от годового плана», - сообщается на странице министерства в Facebook.

Так, произведена укладка асфальтобетонного покрытия на 257 км.

Кроме того, выполнены работы по верхнему слою основания на 316,3 км и нижнему слою основания на 362 км. Также установлен подстилающий слой на 396 км, выполнены земляные работы на 24 984 тыс. м³.

На автодорожных проектах мобилизовано 7,5 тысяч единиц техники и задействовано 200 тысяч человек.

Завершено строительство 4-полосной автомобильной дороги «Северный и Восточный обход г. Караганды» протяженностью 48 км.

Также в Мангистауской области завершено строительство автодороги МАЭК - Теплый пляж протяженностью 15,6 км.

В этом сезоне строительство и реконструкция ведется на 4 тысячах км автодорог республики. К концу года доля автодорог I-II технической категории составит 40%.