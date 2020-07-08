1376 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1376 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 847 без клинических проявлений, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
Город Нур-Султан - 73 / 43 город Алматы - 143 / 73 город Шымкент - 65 / 32 Акмолинская область - 28 / 24 Актюбинская область - 22 / 2 Алматинская область - 59 / 51 Атырауская область - 264 / 177 Восточно-Казахстанская область - 135 / 69 Жамбылская область - 77 / 31 Западно-Казахстанская область - 86 / 63 Карагандинская область - 184 / 120 Костанайская область - 42 / 26 Кызылординская область - 31 / 15 Мангистауская область - 82 / 78 Павлодарская область - 47 / 30 Северо-Казахстанская область - 28/ 9 Туркестанская область - 10 / 4.
Всего в стране выявлено 51059 заболевших.
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