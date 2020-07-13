В Казахстане траур по погибшим от коронавируса

Казахстан 13 июля 2020 05:43 (UTC+04:00)
В Казахстане траур по погибшим от коронавируса

Сегодня в Казахстане День общенационального траура в память о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

В День общенационального траура, сегодня в 12:00 по времени Нур-Султана, по всей стране будет объявлена минута молчания .

Выступая с телеобращением к гражданам Казахстана 8 июля 2020 года, Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил о своем решении объявить 13 июля Днем общенационального траура в Республике Казахстан в память о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение было подписано Главой государства на следующий день, 9 июля.

«К сожалению, болезнь продолжает уносить жизни казахстанцев. За официальными сводками лежат трагедии сотен семей. Кто-то потерял отца, мать, брата, сестру, сына и дочь. Я выражаю свои соболезнования родным и близким умерших. Это общая трагедия для нас всех. Поэтому, мной принято решение объявить 13 июля Днем национального траура по казахстанцам, которые стали жертвами пандемии. Уверен, что каждый из нас, где бы ни находился в этот день, почтит память ушедших», – сказал К.Токаев в своем обращении.

В день общенационального траура отменяются развлекательные мероприятия и передачи в средствах массовой информации. По всей стране, а также на зданиях дипломатических представительств в траурный день приспускают государственные флаги. Общенациональный траур объявляется в случае смерти или похорон государственных деятелей и национальных героев, а также в связи с событиями, вызывающими многочисленные человеческие жертвы – стихийные бедствия, катастрофы, войны. Согласно Конституционному закону Республики Казахстан «О государственных символах Республики Казахстан», необходимо приспустить флаги на всех государственных и административных зданиях на половину высоты флагштока в течение срока траура.

Напомним, что первый случай коронавирусной инфекции в Казахстане зарегистрирован 13 марта текущего года, когда двое граждан, прибывших из Германии, получили положительный результат теста на COVID-19. А 26 марта поступило сообщение о первой смерти в Казахстане от коронавируса – умерла 64-летняя женщина.

Как отметила руководитель отдела Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Алуа Жолдыбалина, ранее дни траура в память погибших от коронавируса были объявлены в Китае – 4 апреля, на три дня, в США – с 22 мая, на три дня, в Испании – с 27 мая на 10 дней. Эти страны понесли значительные человеческие потери от коронавирусной инфекции.

Также политолог напомнила, что в Казахстане в последний раз траур объявлялся 28 декабря 2019 года – по погибшим в авиакатастрофе вблизи города Алматы.

Всего за годы независимости траур объявляется в нашей стране в девятый раз.

По данным на 00 часов 00 минут 13 июля в Казахстане зарегистрировано 58 253 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 33 814 человек выздоровели. Умерли от коронавируса 264 человека.

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