Экономическое сотрудничество Казахстана и Израиля и борьбу с коронавирусом обсудили в Тель-Авиве

Состоялась встреча посла Казахстана Сатыбалды Буршакова с министром высшего образования - водных ресурсов Израиля, сопредседателем Казахстанско-израильской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Зеэвом Элькиным, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

В ходе встречи стороны обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе экономическую ситуацию в Казахстане и Израиле, обменялись мнениями о мерах по сдерживанию коронавируса.

Посол выразил благодарность за гуманитарную помощь, которую Израиль недавно передал от имени агентства Mashav в Нур-Султане в рамках совместной борьбы с коронавирусной инфекцией. Кроме того, отмечена важность проведенных консультаций между ведущими медицинскими центрами Израиля и врачами Казахстана и объявлено о планах продолжения такого диалога в августе.

Стороны отметили, что в условиях пандемии за первые пять месяцев текущего года товарооборот между двумя странами составил 200 млн долл. США.

В этом контексте, с целью расширения торговых связей, достигнута договоренность о необходимости активизации деятельности Совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

В ближайшее время Посольством планируется организация онлайн бизнес-форума с участием израильских предпринимателей и национальной компании АО «НК «KAZAKH INVEST».