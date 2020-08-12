Сегодня, 12 августа, в Казахстане проходят выборы депутатов Сената Парламента РК, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Отметим, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил выборы в Сенат Парламента на 12 августа. Выборы назначаются в связи с истечением в октябре 2020 года конституционного срока полномочий депутатов

По данным ЦИК, в избирательные бюллетени включены 46 кандидатов (после регистрации 12 кандидатами были поданы заявления о снятии кандидатуры).

4 кандидата в Восточно-Казахстанской области, по 3 кандидата - в 10 регионах: Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская и Павлодарская области, города Нур-Султан, Алматы, Шымкент. В остальных регионах – по 2 кандидата.

В список выборщиков по республике включено 3069 депутатов маслихатов. Наибольшее количество в Алматинской (317) и Восточно-Казахстанской (301) областях и наименьшее - в городах Нур-Султан (21), Шымкенте (26) и Алматы (32).

Как отметил председатель Центральной избирательной комиссии Берик Имашев, приняты все необходимые меры для обеспечения санитарной безопасности избирательного процесса с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в регионах.

Посредством интернет-ресурса Центризбиркома будут функционировать сервисы онлайн-наблюдения за регистрацией выборщиков и подведением предварительных итогов голосования, что обеспечивает прозрачность и гласность избирательного процесса.