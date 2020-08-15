В Казахстане 439 новых случаев коронавируса за сутки: итого 102287 заболевших
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 439 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 180 без клинических проявлений, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
В разрезе регионов (общая/бессимптомные): город Нур-Султан - 29 / 0, город Алматы - 52 / 14, город Шымкент - 9 / 5, Акмолинская область - 14 / 8, Актюбинская область - 14 / 9, Алматинская область - 17 / 10, Атырауская область - 17 / 15, Восточно-Казахстанская область - 85 / 25, Жамбылская область - 14 / 6, Западно-Казахстанская область - 26 / 15, Карагандинская область - 39 / 19, Костанайская область - 25 / 3, Кызылординская область - 5 / 4, Мангистауская область - 15 / 14, Павлодарская область - 35 / 18, Северо-Казахстанская область - 28 / 7, Туркестанская область - 15 / 8.
Всего в стране выявлено 102287 заболевших.