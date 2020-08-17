337 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 337 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 172 без клинических проявлений, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
В разрезе регионов (общая/бессимптомные) город Нур-Султан - 34 / 12, город Алматы - 51 / 31, город Шымкент - 4 / 2, Акмолинская область - 24 / 15, Актюбинская область - 2 / 2, Алматинская область - 5 / 2, Атырауская область - 10 / 6, Восточно-Казахстанская область - 36 / 11, Жамбылская область - 10 / 5, Западно-Казахстанская область - 24 / 15, Карагандинская область - 37 / 14, Костанайская область - 19 / 10, Мангистауская область - 14 / 14, Павлодарская область - 22 / 7, Северо-Казахстанская область - 25 / 11, Туркестанская область - 20 / 15.
Всего в стране выявлено 103033 заболевших.