В Атырау найден редкий курган с золотыми и серебряными артефактами

Редкий курган, содержащий изделия из золота и серебра, обнаружен в Атырауской области Казахстана, передает Trend со ссылкой на Kazinform.

Его уникальность в том, что он состоит из двух слоев. Самое раннее захоронение на этом месте датируется II веком до нашей эры, периодом сарматов.

Второй могильник в верхнем слое датируется XI-XII вв., периодом Печенегов. Десятки золотых пряжек и пластин были извлечены из земли. На вышележащей могиле было найдено столовое серебро, оружие и другие хорошо сохранившиеся изделия.