Новая информационная система для мониторинга ситуации с COVID-19 внедряется в Нур-Султане

В столичной сфере здравоохранения внедряется новая информационная система для мониторинга эпидемиологической ситуации COVID-19. Об этом сообщил в ходе онлайн-брифинга руководитель отдела управления цифровизации и государственных услуг города Нур-Султана Даниял Айткенов, передает Trend со ссылкой на МИА "Казинформ".

«На сегодняшний день все подведомственные медицинские организации обеспечены доступом к сети интернет и обеспечены компьютерной техникой. В пилотном режиме запущен проект «112», - сказал Даниял Айткенов.

Проведенный анализ всех звонков экстренной службы, по его словам показал, что 81% звонков по ошибке, либо ложные.

«Помимо этого в рамках контроля за распространением коронавирусной инфекции нами создан ситуационный центр, который необходим для мониторинга эпидемиологической ситуации и принятия оперативных мер по борьбе с COVID-19. В период пика распространения коронавирусной инфекции была начата разработка информационной системы, сейчас нами планируется интеграция со сторонними информационными системами для ускорения актуализации данных и исключения человеческих ошибок и освобождения человеческих ресурсов», - добавил Даниял Айткенов.