102 инфицированных коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 102 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 13, город Алматы - 10, Акмолинская область - 4, Алматинская область - 3, Атырауская область - 4, Восточно-Казахстанская область - 20, Жамбылская область - 2, Западно-Казахстанская область - 3, Карагандинская область - 12, Костанайская область - 3, Мангистауская область - 6, Павлодарская область - 9, Северо-Казахстанская область - 12, Туркестанская область - 1.
Всего в стране выявлены 108663 заболевших.
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