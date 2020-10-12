Инвестпроекты на $6,1 млрд согласовали Казахстан и ОАЭ

Премьер-Министр РК Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в Абу-Даби провел переговоры с заместителем Премьер-Министра, министром по делам Президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мансуром бен Заид Аль Нахаяном. Об этом, как передает Trend, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной, транспортно-логистической, агропромышленной, нефтехимической, космической, горно-металлургической, энергетической и других сферах. По итогам переговоров между правительствами РК и ОАЭ подписан документ по инвестиционному сотрудничеству, который предполагает реализацию 21 проекта на $6,1 млрд.

Инвестиционные проекты предусматривают создание новых производств с высокой добавленной стоимостью и рентабельностью, а также большим потенциалом спроса как на внутреннем, так и перспективных внешних рынках. Их реализация позволит создать в Казахстане новые качественные рабочие места, внедрить передовые технологии и практики. Особое внимание РК и ОАЭ уделяют реализации потенциала сотрудничества в секторе АПК — 10 из 21 запланированных проектов предусматривают запуск производств продовольственной продукции с высокой добавленной стоимостью. Это позволит Казахстану стать важным звеном реализуемой ОАЭ Стратегии продовольственной безопасности до 2051 года и будет способствовать дальнейшему наращиванию товарооборота между двумя странами.

В рабочей поездке приняли участие министры национальной экономики Р. Даленов, юстиции — М. Бекетаев, аким Нур-Султана А. Кульгинов, заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Ж. Мадиев, председатель правления АО «НУХ «Байтерек» А. Арифханов и другие.