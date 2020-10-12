В Казахстане тарифы на электроэнергию поднялись на 7% за год

В Казахстане в сентябре текущего года тариф на электроэнергию по стране подскочил на 6,6% по сравнению с сентябрем прошлого года, передает Trend со ссылкой на Кabar.

Среди областей и мегаполисов страны сильнее всего ощутили рост цен жители Западно-Казахстанской области (сразу на 19,9% за год), столицы (на 15,5%) и Шымкента (на 10,1%), подсчитали в energyprom.kz.

Как отмечается, удешевление электроэнергии было зафиксировано лишь в одном регионе — Акмолинской области - на незначительные 0,9%.

При этом за январь–август 2020 года, согласно данным Комитета по статистике МНЭ РК, в стране произвели 69,8 млрд кВт·ч электроэнергии — на 0,3% больше, чем за аналогичный период годом ранее.