В Казахстане тарифы на электроэнергию поднялись на 7% за год
В Казахстане в сентябре текущего года тариф на электроэнергию по стране подскочил на 6,6% по сравнению с сентябрем прошлого года, передает Trend со ссылкой на Кabar.
Среди областей и мегаполисов страны сильнее всего ощутили рост цен жители Западно-Казахстанской области (сразу на 19,9% за год), столицы (на 15,5%) и Шымкента (на 10,1%), подсчитали в energyprom.kz.
Как отмечается, удешевление электроэнергии было зафиксировано лишь в одном регионе — Акмолинской области - на незначительные 0,9%.
При этом за январь–август 2020 года, согласно данным Комитета по статистике МНЭ РК, в стране произвели 69,8 млрд кВт·ч электроэнергии — на 0,3% больше, чем за аналогичный период годом ранее.
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