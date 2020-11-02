442 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 442 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 28, город Алматы - 21, Акмолинская область - 27, Актюбинская область - 4, Алматинская область - 2, Атырауская область - 3, Восточно-Казахстанская область - 245, Жамбылская область - 3, Западно-Казахстанская область - 13, Карагандинская область - 16, Костанайская область - 13, Мангистауская область - 2, Павлодарская область - 30, Северо-Казахстанская область - 35.
Всего в стране выявлено 112860 заболевших.
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