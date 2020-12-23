733 заболевших коронавирусом выявлены за сутки в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 733 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА Казинформ.
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 75, город Алматы - 88, город Шымкент - 6, Акмолинская область - 59, Актюбинская область - 8, Алматинская область - 49, Атырауская область - 62, Восточно-Казахстанская область - 71, Жамбылская область - 12, Западно-Казахстанская область - 40, Карагандинская область - 34, Костанайская область - 67, Кызылординская область - 8, Мангистауская область - 18, Павлодарская область - 66, Северо-Казахстанская область - 64, Туркестанская область - 6.
Всего в стране выявлены 148708 заболевших.
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