В Казахстане выросло количество действующих птицефабрик

В рамках реализации задач по импортозамещению в АПК за 11 месяцев текущего года в Казахстане введены в эксплуатацию 8 новых птицефабрик мясного направления общей мощностью 94,5 тыс. тонн мяса птицы и 2 утино-гусиные фермы, передает Trend со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Казахстана.

Также в этом году в республике заработали 18 промышленных молочно-товарных ферм на 13 тыс. голов молочного направления общей мощностью 87,8 тыс. тонн молока и 30 семейных молочно-товарных ферм на 3,2 тыс. голов молочного направления общей мощностью 10,1 тыс. тонн молока.

В текущем году аграрии также получили отличный урожай зерновых и зернобобовых. Собрано 20,8 млн тонн зерна высокого качества. На хорошие качественные показатели повлияли несколько факторов: благоприятные погодные условия по время посевной и уборочной кампаний, троекратное увеличение объема господдержки АПК, обновление сельхозтехники, усиление контроля за улучшением агротехнологий.

Благодаря усовершенствованию механизма субсидирования семеноводства объем использования низкокачественных семян в 2020 году сократился по сравнению с 2019 годом с 224,3 тыс. тонн до 181 тыс. тонн.

Кроме того, для обеспечения качественного и своевременного проведения весенне-полевых работ и получения стабильного урожая Правительством осуществлен форвардный закуп сельскохозяйственной продукции на 24,5 млрд. тенге у 369 сельхозтоваропроизводителей.

В частности, профинансировано приобретение почти 517 тыс. тонн сельхозпродукции (453,4 тыс. тонн пшеницы, 53,2 тыс. тонн ячменя, 10 тыс. тонн подсолнечника, 300 тонн гречихи).