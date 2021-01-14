Мажилис Парламента Казахстана проведет первую сессию в новом составе
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о созыве первой сессии Парламента Республики Казахстан седьмого созыва, передает Trend со ссылкой на пресс-службу правительства.
Текст Указа опубликован на сайте Акорды.
«В соответствии с пунктом 2 статьи 59 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Созвать первую сессию Парламента Республики Казахстан седьмого созыва 15 января 2021 года в 10 часов в городе Нур-Султане.
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания», — говорится в тексте Указа.
Напомним, что 10 января 2020 года в Казахстане состоялись выборы депутатов Мажилиса Парламента.
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