Мажилис Парламента Казахстана проведет первую сессию в новом составе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о созыве первой сессии Парламента Республики Казахстан седьмого созыва, передает Trend со ссылкой на пресс-службу правительства.

Текст Указа опубликован на сайте Акорды.

«В соответствии с пунктом 2 статьи 59 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Созвать первую сессию Парламента Республики Казахстан седьмого созыва 15 января 2021 года в 10 часов в городе Нур-Султане.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания», — говорится в тексте Указа.

Напомним, что 10 января 2020 года в Казахстане состоялись выборы депутатов Мажилиса Парламента.