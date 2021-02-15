В Казахстане перевыполнен план по налоговым поступлениям в госбюджет

План по налоговым поступлениям в государственный бюджет за январь 2021г. исполнен на 104,9%, в том числе республиканский бюджет на 88,0% и местный бюджет на 137,0%, перелает Trend со ссылкой на Министерство финансов Каазахстана.

За отчетный период налоговые поступления в государственный бюджет составили 490,4 млрд. тенге, со снижением к 2020г. на 5,8% (на 30,5 млрд. тенге). В том числе по республиканскому бюджету снизились на 14,6% (на 46,1 млрд. тенге), по местному бюджету выросли на 7,6% (на 15,6 млрд. тенге).

В разрезе республиканских налогов наибольшие суммы неисполнения плана республиканского бюджета по налогу на добавленную стоимость на товары внутреннего производства на 22,5 млрд. тенге, корпоративному подоходному налогу на 14,2 млрд. тенге (90,5%) и налогу на добавленную стоимость на импорт из третьих стран на 6,6 млрд. тенге (86,8%).

Наибольшая сумма снижения в сравнение с аналогичным периодом прошлого года приходится на экуспортные таможенные пошлины на нефть (на 7,5%).

На снижение поступлений повлияли следующие факторы.

В сравнении с аналогичным периодом 2020г. наблюдается снижение цены на нефть на 13,6%.

Товарооборот с третьими странами за январь 2021 год снизился на 22,2% (экспорт снизился на 31,0%, импорт вырос на 1,2%).

Обороты по реализации за январь 2021г. в сравнении с 2020г. снизились на 13,8% (с 6 415 млрд. тенге до 5 529 млрд. тенге).

Средняя выручка онлайн контрольно-кассовых машин на одного налогоплательщика за указанный период снизилась на 5,0% (с 3,8 млн. тенге до 3,6 млн. тенге).

План по налоговым поступлениям в местный бюджет за январь 2021г. исполнен на 137,0%, с перевыполнением на 59,8 млрд. тенге.

Налоговые поступления в местный бюджет составили 221,5 млрд. тенге, с ростом к январю 2020 году на 7,6% (на 15,6 млрд. тенге).