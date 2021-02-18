869 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 869 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 105, город Алматы - 105, город Шымкент - 8, Акмолинская область - 72, Актюбинская область - 19, Алматинская область - 61, Атырауская область - 35, Восточно-Казахстанская область - 71, Жамбылская область - 11, Западно-Казахстанская область - 84, Карагандинская область - 65, Костанайская область - 69, Кызылординская область - 6, Мангыстауская область - 4, Павлодарская область - 114, Северо-Казахстанская область - 32, Туркестанская область - 8.
Всего в стране выявлено 204 924 заболевших.
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