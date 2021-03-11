В Казахстане резко сократились активы Нацфонда

Причины резкого снижения активов Национального фонда Казахстана за месяц назвал глава Нацбанка республики Ерболат Досаев, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Активы Национального фонда на конец февраля текущего года составили 57,6 миллиарда долларов, снизившись за месяц на 70 миллионов долларов по следующим причинам: в феврале было продано 443 миллиона долларов для выделения целевого и гарантированного трансфертов на 375 миллиардов тенге, или 900 миллионов долларов», - сказал Досаев на заседании правительства.

Кроме того, по его словам, поступления в Нацфонд составили 164 миллиарда тенге, из них в валюте - 255 миллионов долларов, или 106 миллиардов тенге.

«Рост индекса акций MSCI World за февраль 2021 года на 2,6 процента после падения в январе способствовал положительному инвестиционному доходу Нацфонда, который за месяц составил 116 миллионов долларов», - заключил глава Нацбанка.